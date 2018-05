Dave Grohl covert mit seiner Tochter Adele-Hit

Im Rahmen des "Notes & Words"-Konzertes in Oakland, bei dem Spenden für ein Kinderkrankenhaus gesammelt wurden, performte der 49-jährige Grohl ein kurzes Akustik-Set auf der Bühne.

Zur Überraschung des Publikums war auch die zwei Töchter Violet (12) und Harper (9) beim Auftritt des Rockstars mit dabei. Violet begeisterte dabei mit einer gesanglichen Topleistung beim Song "When We Were Young" von Adele.

Tochter Harper an den Drums

Danach setzte sich Harper hinters Schlagzeug, um den beiden beim Foo Fighters-Titel "The Sky Is A Neighborhood" und dem Queen-Klassiker "We Will Rock You" zu sehen. den Rhythmus vorzugeben. Die Kleine ist auch im offiziellen Musikvideo zu sehen.

Das Set von Grohl beinhaltete mit "Everlong", "My Hero", "Times Like These", "Learn To Fly" und "Best Of You" weitere Klassiker aus dem Foo Fighters Repertoire.

(baf)