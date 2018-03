David Guetta holt sich für neuen Song Hilfe von Sia

Diesmal unterstützt die 42-Jährige den französischen DJ-Superstar bei der eingängigen Pop-Ballade "Flames".

"Sia ist eine meiner Lieblingskünstler, mit der ich immer wieder gerne zusammenarbeite. Sie ist eine großartige Songwriterin und hat eine tolle Stimme. Ich bin einfach super aufgeregt, dass wir einen weiteren Track zusammen veröffentlichen können", freut sich Guetta über die neuerliche Kollaboration.

New @DavidGuetta x Sia song "Flames" out everywhere today🔥https://t.co/aXIwqL8uDS​ - Team Sia pic.twitter.com/s2DLOU1cZn