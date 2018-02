Demi Lovato kommt bei Tour nicht nach Österreich

"Tell Me You Love Me" lautet der Name der Tournee, die Demi Lovato von 29. Mai bis 27. Juni auf 16 Stopps quer durch Europa führen wird.

Sie tritt in Paris, London. Zürich, Amsterdam, Madrid und weiteren Metropolen auf. Ein Konzert in Wien sucht man auf dem Tourplan allerdings vergeblich.

Wer sich trotzdem gern ein Konzert von Lovato ansehen möchte, kann das am besten in dem Österreich am nächsten gelegenen Autrittsorten Zürich, Bologna oder Köln tun. Tickets gibt es ab Freitag zu kaufen.

(baf)