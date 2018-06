Die Ärzte ordinieren 2019 wieder auf der Bühne

Denn dann stehen Farin Urlaub, Bela B. und Rod Gonzalez wieder auf der Bühne, um ihren Anhängern die größten Hits aus dem umfangreichen Backkatalog um die Ohren zu spielen.

Die Veranstalter des riesigen Doppelfestivals Rock am Ring/Rock im Park haben verkündet, dass die Ärzte im kommenden Jahr als Headliner auftreten werden. Laut Mitteilung werden die beiden Shows allerdings die einzigen der Berliner Punker im Jahr 2019 bleiben.



Das gibt‘s 2019 nur zweimal und absolut exklusiv bei Rock am Ring und Rock im Park.

Die ersten und garantiert einzigen Auftritte der Ärzte in Deutschland in 2019 nach sechsjähriger Live-Pause. Weiterlesen: https://t.co/7uinzYM0WQ #RAR2019 pic.twitter.com/dDnKbuB9Bx — Rock am Ring (@rockamring) 3. Juni 2018

Die beiden legendären Festivals am Nürburgring und in Nürnberg ziehen seit vielen Jahren Musikfans aus ganz Europa an. Heuer war man mangels ganz großer Namen nicht ausverkauft. Das dürfte sich mit den beiden Auftritten der Ärzte im kommenden Jahr wieder ändern.

Der Vorverkauf für das Zwillingsfestival Rock am Ring/Rock im Park, das von 7. bis 9. Juni 2019 steigen wird, hat am Dienstag begonnen.





(baf)