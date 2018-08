Die Backstreet Boys heizen die Video Music Awards an

Am 20. August werden die wichtigsten Musikvideo-Auszeichnungen der internationalen Pop-Szene vergeben. MTV lädt zur VMA-Gala in der Radio City Music Hall in New York (HIER finden Sie die vollständige Liste der Nominierungen). Ein prominent besetztes Showprogramm darf dabei freilich nicht fehlen. Zum Auftakt des Abends darf man sich beispielsweise über einen Gig der Backstreet Boys freuen.

Die Boyband bestätigte den Auftritt via Instagram und befindet sich im Line-up der Video Music Awards in bester Gesellschaft. Vor der Verleihung geben auch Singer-Songwriter Bazzi und Rapper Bryce Vine ihre Hits zum Besten.

Für die Gala selbst wurden bislang Performances von Ariana Grande, Travis Scott, Shawn Mendes, Post Malone und Logic mit Ryan Tedder bestätigt. Nicki Minaj wird eine live zugeschaltete "special remote performance" in einer noch unbekannten Location in New York absolvieren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)