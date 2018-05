Die Backstreet Boys wollen keine gebrochenen Herzen

Die Backstreet Boys sind erwachsen geworden. Mit seinen 38 Jahren ist Mädchenschwarm Nick Carter das Bandküken, während Kevin Richardson (46) schon fast in einem Alter ist, um Großvater zu sein.

Nichtsdestotrotz habt die Band, die zu ihren besten Zeiten bei Auftritten für Fangekreische im vierstelligen Dezibel-Bereich sorgte, nun einen neuen Song aufgenommen.

"Don't Go Breaking My Heart" (nicht zu verwechseln mit dem Elton John-Klassiker) heißt das gute Stück, das die musikalischen Boyband-Ansätze, auf denen der Erfolg der Backstreet Boys vor mehr als 20 Jahren aufbaute, in frischem Gewand ins Hier und Jetzt transportiert.

Der Song wird garantiert ein Hit. Es sind schließlich die Backstreet Boys und nicht irgendeine herkömmliche 08/15-Spaßkapelle.

Backstreet Boys

(baf)