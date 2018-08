Die Eagles holen sich den Titel von Michael Jackson

Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Die Eagles stehen nun mit ihrem "Their Greatest Hits 1971-1975" an der Spitze der ewigen US-Verkaufsrangliste. Genau dort, wo sie kurz nach dem Tod von Michael Jackson im Jahr 2009 überholt worden waren.



Die Recording industry Association of America (RIAA) hat laut dem "Rolling Stone" die Verkaufszahlen neu berechnet. Dabei kam heraus, dass "Their Greatest Hits 1971-1975" in den USA bei unglaublichen 38 Platin-Auszeichnungen steht. "Thriller" hingegen schaft es nur auf 33 Mal. In den Vereinigten Staaten entspricht ein Platin-Album einer Anzahl von 1 Million verkaufter Alben.

Dank digitaler Downloads, Streaming-Diensten und dem Abspielen auf YouTube zogen die Eagles in der Neuberechnung wieder am "King of Pop" vorbei.

Jackson bleibt globaler King

Weltweit lässt sich Michael Jackson allerdings auch fast zehn Jahre nach seinem Tod nicht kleinkriegen. Mit mehr als 66 Millionen verkaufter Alben steht "Thriller" im internationalen Vergleich immer noch unangefochten auf Platz 1. Auf Platz 2 folgt die australische Hardrock-Band AC/DC mit ihrem Meisterwerk "Back in Black" (50 Mio. Alben). "The Dark Side of the Moon" von Pink Floyd reiht sich mit 45 Millionen verkaufter Einheiten auf Platz 3 ein. Global gesehen steht "Their Greatest Hits 1971-1975" "nur" auf Rang 7.





(baf)