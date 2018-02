Die Spice Girls gehen fix nicht auf Welttournee

"Ich gehe nicht auf Tour. Die Mädels gehen nicht auf Tour", setzte Victoria Beckham (42) gegenüber der "Vogue" allen Gerüchten über eine mögliche Welttournee der fünf Damen ein für alle Mal ein Ende.

Die Wiedervereinigung der Spice Girls sieht sie aber in einem sehr guten Licht. "Es ist ein positives Ding. Weißt du, es gibt so viel schlechte Dinge auf der Welt, und die Spice Girls drehten sich um Spaß und des Feiern von Individualität", sagte sie.

"Wir können als Marke so viel tun und Kindern eine positive Message vermitteln. Wie soll das in der Zukunft ausschauen? Sicherlich nicht ich in einem Katzenanzug", sagt sie Live-Auftritten noch einmal klar ab.

(baf)