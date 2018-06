Dieses Foto bringt Campino mächtig Ärger

Am Samstag spielten die Toten Hosen im DDV-Stadion in Dresden und begeisterten 135 Minuten lang ihre Fans auf der Bühne. Zwei (weibliche) Groupies durften auch danach noch mit Campino & Co das gelungene Konzert feiern – und zwar im direkt neben dem Stadion gelegenen Georg-Anhold-Freibad. Das hatte um diese späte Uhrzeit wenig verwunderlich schon geschlossen. Kein Hindernis für die Rockband.

Kurzerhand kletterten die Hosen über den Zaun und genehmigten sich mit ihren beiden Fans eine Abkühlung im kühlen Nass. Dann postete die Band auf der offiziellen Instagram-Seite noch ein Foto von der spaßigen Aktion – "Sonntag, 1:54 Uhr Baden gehen in Dresden". Das war dann wohl doch zu viel des Guten. Denn so wurden die Dresdner Bäder auf das nächtliche Planschen im Freibad aufmerksam, was nun ein Nachspiel für die deutsche Band hat.

In einer Mitteilung erklärt Geschäftsführer Matthias Waurick, dass den Bädern "nichts anderes übrig (bleibt), als Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu erstatten." Die Badeaktion sei nicht abgesprochen gewesen und da das Unternehmen keine Ausnahme machen könne, müssen die Hosen nun wohl oder übel für die unüberlegte Aktion bezahlen.

Die Toten Hosen haben sich bisher nicht zur angekündigten Anzeige geäußert. Sie werden's aber wohl verkraften.





