Die Wahnsinns-Show von Ed Sheeran in Bildern

Obwohl Ed Sheeran vor ausverkauftem Haus performte, herrschte in den leisen Momente bei den Über-Balladen wie "Thinking Out Loud" und "Perfect" oft eine sehr intime, fast magische Stimmung. Viel zur Gänsehaut-Atmosphäre beigetragen haben dabei auch die Fans, die das Happel-Oval mit ihren Handy-Taschenlampen und den vereinzelt noch zur Anwendung kommenden Feuerzeugen in ein beeindruckendes Lichtermeer verwandelten.



In der Bildershow oben findet ihr zahlreiche weitere visuelle Eindrücke vom Konzert des 27-jährigen Ausnahmekünstlers.

Am Ende des Konzertes posierte der von den vorangegangene 100 Minuten Vollgas sichtlich erschöpfte Ed im Dress der österreichischen Nationalmannschaft mit den 55.000 Fans im Stadion im Rücken für ein Erinnerungsfoto.



