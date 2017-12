Diese 10 Songs dürfen zu Silvester nicht fehlen

An der schönen blauen Donau" aus der Feder von Johann Strauss gehört zu Silvester wie Bleigießen, Marzipanschweinderln und "Dinner For One". Punkt 0 Uhr erklingt der "Donauwalzer" jeden Jahreswechsel aufs Neue aus fast allen Radiogeräten in ganz Österreich. Im ganzen Land drehen sich dann unzählige Paare in den ersten Sekunden des neuen Jahres im Walzertakt über den Wohnzimmerteppich, die Disco-Tanzfläche, den Stephansplatz oder dort, wo man sich eben gerade befindet.

Doch bevor es soweit ist, hat man noch genug Zeit, sich die Tanzbeine mit anderen Songs vorzuglühen. Wir haben für Euch zehn Partykracher zusammengesucht, die euch die Wartezeit auf Mitternacht verkürzen werden.

MACKLEMORE X RYAN LEWIS - AND WE DANCED

Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Icona Pop - I Don't Care (I Love It)

Kurt Sowinetz - Alle Menschen samma zwider

Die Toten Hosen - An Tagen wie diesen

Andreas Bourani - Auf uns

Auld Lang Syne

Katy Perry - Firework

Helene Fischer - Atemlos

Europe - The Final Countdown