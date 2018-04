Konstantin Wecker und Gert Steinbäcker am DIF

Heuer werden unter anderem der große Liedermacher Konstantin Wecker und die steirische Austropop-Lebende Gert Steinbäcker (STS) samt Band für Stimmung an den drei Inseltagen sorgen. Außerdem gibt es Auftritte von Möwe, Portugal.The Man, der Antilopen Gang, Fredde le Grand, der Münchener Freiheit und Lukas Resetarits zu bejubeln.

Das DJ-Duo Möwe war bei der Programmpräsentation anwesend und freuen sich schon auf ihren Gig auf der spark7/Kronehit Bühne. Beide werden singen und vielleicht nehmen sie auch einen Saxophonisten mit auf die Bühne. Zuviel wollen sie aber nicht verraten, um den Fans die Überraschung nicht zu verderben.

Wie immer behält man sich ein paar Highlights noch in der Hinterhand, die dann in etwas mehr als einem Monat, am 17. Mai präsentiert werden.

Vergangenes Jahr gab es für die insgesamt 2,8 Millionen Inselbesucher unter anderem Auftritt Rainhard Fendrich, Amy McDonald, den Sportfreunden Stiller, den Sporty Boys und vielen anderen zu bejubeln. Das Fest verlief trotz des Besucheransturms ohne nennenswerte Zwischenfälle.

(baf)