Drakes Duett mit Jacko - Jackson-Neffe dagegen

Drakes Album "Scorpion" wurde innerhalb von 24 Stunden das meistgestreamte Album der Welt. 300 Millionen Streams in einem Tag - das gab es noch nie. Zu verdanken ist das unter anderem dem Song "Don't Matter to Me", das Drake im Duett mit dem King of Pop Michael Jackson singt.

Austin Brown, Sohn von Michaels ältester Schwester Rebbie Jackson Brown (Bild: Photo Press Service) Austin Brown, Sohn von Michaels ältester Schwester Rebbie Jackson Brown (Bild: Photo Press Service)

Michaels unbekannter Song wurde noch vor dem Release von "Thriller" aufgenommen und war bisher unveröffentlicht.

"TMZ" erwischte Michael Jacksons Neffen Austin Brown in Hollywood auf der Straße und wollte wissen, was er vom neuen Track hält. Der Sohn von Michaels ältester Schwester Rebbie, ist kein Fan von der Idee.

Drake als Musiker scheint Austin Brown zu schätzen und lobte auch dessen Talent. "Ich finde nur, wenn Michael den Song nicht fertig gemacht hat, hätte ihn Drake nicht benutzen sollen."

(lam)