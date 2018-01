Dua Lipa ist für fünf BRIT Awards nominiert

Denn noch nie zuvor war eine weibliche Künstlerin in fünf Kategorien nominiert worden. Die 22-jährige Londonerin mit kosovarischen Wurzeln startete 2017 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums so richtig durch. Sie darf sich dank Hits wie "New Rules" oder "IDGAF" Hoffnungen auf insgesamt fünf Awards, darunter "Beste Künstlerin", "Beste Single" und "Bestes Album" machen.

Ed Sheeran, der 2017 wohl erfolgreichste Künstler weltweit, schaffte es in seiner Heimat "nur" auf vier Nominierungen. Es ist anzunehmen, das der 26-Jährige mit der einen oder anderen Trophäe nach Hause gehen wird.

Die BRIT Awards, bei denen unter anderem die Foo Fighters, Sam Smith, Ed Sheeran und Dua Lipa live performen werden, steigen am 21. Februar in der O2 Arena in London.

British male solo artist

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy

British female solo artist

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

British group

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

British breakthrough act

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

British single

Calvin Harris - Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit - Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa - New Rules

Ed Sheeran - Shape of You

J Hus - Did U See

Jax Jones - U Don’t Know Me (feat Raye)

Jonas Blue - Mama (feat William Singe)

Liam Payne - Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix - Touch

Rag’n’Bone Man - Human

British album

Dua Lipa - Dua Lipa

Ed Sheeran - ÷

J Hus - Common Sense

Rag’n’Bone Man - Human

Stormzy - Gangs Signs & Prayer

British artist video

Anne-Marie - Ciao Adios

Calvin Harris - Feels (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

Clean Bandit - Symphony (feat Zara Larsson)

Dua Lipa - New Rules

Ed Sheeran - Shape of You

Harry Styles - Sign of the Times

Jonas Blue - Mama (feat William Singe)

Liam Payne - Strip That Down (feat Quavo)

Little Mix - Touch

Zayn & Taylor Swift - I Don’t Want to Live Forever

International male solo artist

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

International female solo artist

Alicia Keys

Björk

Lorde

Pink

Taylor Swift

International group

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem

(baf)