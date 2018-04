Dua Lipa verrät neue Regel im Umgang mit Typen

Die 22-jährige Sängerin veröffentlichte in ihrem Hit "New Rules" eine Liste von Regeln, wie man mit Jungs umgehen soll, die es nicht ernst mit Mädchen meinen. In der Single singt die junge Sängerin: "Eins, nimm den Hörer nicht ab. Du weißt, er ruft nur an, weil er betrunken und alleine ist. Zwei, lass ihn nicht rein. Es endet nur damit, dass du ihn wieder rausschmeißen musst. Drei, sei nicht sein Freund. Du weißt selbst, dass du am nächsten Morgen wieder in seinem Bett aufwachen wirst".

Vierte Regel

Als die Senkrechtstarterin in einem Interview mit der "Teen Vogue" dazu befragt wurde, wie ihre vierte Regel lauten würde, antwortete die Sängerin überaus selbstsicher: "Wenn ich ganz ehrlich sein soll, 'blockiere ihn auf allen sozialen Netzwerken'".

Kein Blatt vorm Mund

Dadurch, dass die Pop-Sängerin sich in ihren Texten sehr intensiv für Frauen ausspricht, soll sie schon von einigen Männern gefragt wurden sein, ob sie "Männer hassen" würde. Diesen Vorwurf weist Dua Lipa jedoch ganz klar zurück, da er schlichtweg nicht der Wahrheit entsprechen soll.

Die Britin betont jedoch, in ihren Songtexten auch weiterhin "kein Blatt" vor den Mund nehmen zu wollen. So erklärt sie: "Es kamen bereits einige Männer zu mir, die mich fragten 'Du musst Männer wirklich hassen, oder?'. Das ist jedoch ein totales Missverständnis. Einige der Lieder sind einfach ungefiltert. Ich nehme halt kein Blatt vor den Mund".

Dua Lipa

(baf)