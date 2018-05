"ESC-Siegerin macht sich über Japaner lustig"

Israel hat den diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen. Mit dem Beitrag "Toy" konnte die Sängerin Netta in der Nacht auf Sonntag das europäische Publikum überzeugen.

Kulturelle Aneignung: Politische Aktivisten, Intellektuelle und Künstler kritisieren, Mode, Pop und Gesellschaft würden sich hemmungslos an den kulturellen Errungenschaften von Minderheiten bedienen, damit Geld verdienen und Anerkennung gewinnen, ohne von all dem systematischen Übel, dem Schwarze ausgesetzt sind, überhaupt zu wissen. Und: Bei den eigentlichen Urhebern käme vom Glamour und Prestige nichts an.

529 Punkte bekam Netta für ihren Song und holte damit den vierten ESC-Sieg nach Israel – nach 1978, 1979 und 1998. Auf Platz zwei kam dieses Jahr Zypern (Eleni Foureira mit "Fuego") und auf Rang drei Österreich (Cesár Sampson mit "Nobody But You").

Das vom israelischen Komponisten Doron Medalie und dem Texter Stav Beger geschriebene überwiegend englischsprachige Lied "Toy" sei eine Antwort auf die MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung in der Unterhaltungsbranche, so die Sängerin. Die Botschaft an junge Frauen: Nehmt Euch an, so wie Ihr seid und seid stolz auf Euch selbst.

ESC 2018 - Das große Finale

"The Evil Chicken hat den ESC gewonnen"

Auf Twitter gehen die Meinungen zum Sieg von Netta allerdings auseinander. Die einen freuen sich über das Zeichen für "Toleranz" und den verdienten Erfolg von Israel, die anderen kritisieren die gesangliche Leistung der Sängerin und vergleichen Netta mit einem Huhn.

Außerdem werfen sie der Siegerin "cultural appropration" (=Kulturelle Aneignung) vor. Kulturelle Aneignung meint die Übernahme von Elementen einer Kultur durch Mitglieder einer anderen kulturellen Gruppe.

Auch der ESC-Siegern wird kulturelle Aneignung vorgeworfen. Es sei eine Frechheit, dass Israels Vertreterin sich als Japanerin präsentiert und dabei wie ein Huhn gackert, kritisieren viele User.

"Der Song steht für Diversität? Dass sie sich über die japanische Kultur lustig macht, wird von der Gesellschaft akzeptiert und geschätzt? Großartige Performance. Aber musste das sein? Japan ist mehr als nur Kimono, Pickachu und Co.", schreibt etwa ein User.

How is this celebrating diversity? Mocking Japanese culture in this way has been deemed socially acceptable and endorsed?! Great performance but did it need the selective Japanese tapestry? Japan is not lucky cats, kimonos, Asian make up and Pikachu. #Netta #Eurovision #Israel — Gar Sin Chong (@TwoShotEspresso) 12. Mai 2018

"Ein Land, das ein anderes Land mobbt, hat den Song Contest mit einem Anti-Mobbing-Song gewonnen und gackert dabei wie ein Huhn", so ein anderer User auf Twitter.

ESC - Israel - Netta

#Eurovision Let that sink in a Country that is bullying another country for half a century won the Eurovision with an antibullying song while acting as a chicken and appropriating Japanese culture — STREAM TOUCH IT (@Afrodite_LoveES) 12. Mai 2018

"Erzählt mir nicht, dass es ein guter Song ist, wenn die Hälfte des Songs eine Beleidigung ist, der Songtext kompletter Schwachsinn ist und jemand wie ein Huhn gackert", heißt es in einem anderen Tweet.

Don't tell me it is a good song, when half of it is an insult in japanese, nonsense lyrics and chicken sounds. #eurovision — Sweets (@euastreos) 13. Mai 2018

So Israel can mock Japanese & Chinese cultures and it’s OK. But what if another ESC entrant has dressed up as Hasidic Jews? #Eurovision #CulturalAppropriation — Kath Lockett (@KathLockett) 12. Mai 2018

Das Gegackere von Netta scheint auch viele deutschsprachige User zu beschäftigen:

Habe mir gerade den Siegersong angehört und fühle mich irgendwie an die gackernden Hühner von gestern erinnerhalb. #ESC2018— Shoushou (@shoushouswelt) 13. Mai 2018

The Evil Chicken hat den ESC gewonnen Kappa :D— EurovisonSpawner (@LiebesSpawner) 12. Mai 2018

Auch der Song an sich wird heftig kritisiert. So fragt sich etwa ein Twitter-User, ob es auch in Ordnung wäre, wenn man den Songtext über Frauen singen würde.

Warum ist der Text eigentlich okay? 'You stupid boy (Stupid boy)I'll take you down now'? Darf man das auch über Frauen singen? #ESC2018— Le Comte (@BMJo_Bund) 13. Mai 2018

Diese Userin hat schon eine Idee, wen Deutschland nächstes Jahr als Kandidaten schicken sollte:

Omg bitte unbedingt Kollegah und Farid nächstes Jahr ins Eurovision in Jerusalem schicken for the lolz #ESC2018— Shahak Shapira (@ShahakShapira) 12. Mai 2018

Diese Userin sieht es ähnlich:

Ich sehs schon vor mir: "Unser Star für Jerusalem" Kollegah und Farid Bang. #ESC2018— Sophie (@sophie040693) 12. Mai 2018

Zahlreiche Twitter-User können den Sieg von Netta mit ihrem Song "Toy" nicht verstehen:

Ich kann mir nicht helfen aber die Siegernummer ist doch einfach nur musikalischer Schrott #esc2018— Matthias04 (@matthias04) 12. Mai 2018

Ich verstehe den Musikgeschmack der Menschen nicht. Ich fand Israel grauenhaft. #ESC2018— Paula (@bvblove1909) 12. Mai 2018

Eine Userin, die sich über den Sieg von Netta sichtlich freut, ist sie:

Ein erfolgreicher Abend für Deutschland, für Europa, für Liebe, für Toleranz und vor allem für Israel! #esc2018 🇮🇱♥️— Verfassungspatriotin (@Art1IGG) 12. Mai 2018

Und auch sie ist von Nettas Sieg begeistert:

#ESC#ESC20182346422 aufgebrezelte, rausgeputzte Modell-Trullas die auf der Bühne rumturnen und zeigen wie sexy sie sind. Gewonnen hat eine kleine, dicke, verrückt aussehende Frau. Israel.Love.❤— 💗 Mimi 💗 (@ThatsTheMimi) 12. Mai 2018

Für einige ist es der Schritt in die richtige Richtung:

Ich freue mich das der #ESC2018 nächstes Jahr in Israel stattfindet.Ich hoffe es bewirkt etwas.Danke #ESC2018 💋❤️— Und☆sie☆sind? (@Kabraschlu) 12. Mai 2018

Abschließend möchte ich noch sagen, dass der #ESC2018 gerade wegen seiner einmaligen Verrücktheit und der Diversität ein tolles Zeichen für die Einheit Europas ist. ❤️🇪🇺— Knusperpartner [Agnostiker] (@Rockstarleben) 12. Mai 2018

Na, dann hoffen wir mal, dass sich bis zum nächsten ESC der Frieden im Nahen Osten einstellt. DAS wär doch mal nen Grund für ne MEGA Feier #ESC2018— Dem Sir hoergen (@hoergen) 12. Mai 2018

Einer, der von Nettas Sieg nichts mitbekommen hat, ist Jan Böhmermann. Er hat das Finale verschlafen.

Kurz eingenickt. Wer hat gewonnen? 🇪🇺🇵🇹 ❤️ #esc2018— Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) 12. Mai 2018

