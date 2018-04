Cesár Sampsons erste Probe beim Song Contest

Der österreichische ESC-Teilnehmer César Sampson (34) hat seinen ersten Proben-Auftritt beim Eurovision Song Contest bereits hinter sich. Auf der großen Bühne in Lissabon präsentierte er heute, am 30. April seinen Song "Nobody But You". Oben in unserer Bildstrecke gibt's Fotos von der Show.

Umfrage Welcher Song ist Ihr Favorit? "Toy" (Israel - weil keiner so schön gackert wie Netta Barzilai)

"Nobody but you" (Österreich - eh klar, weil Cesar gut aussieht und megagut singen kann)

"Lie to me" (Tschechien - weil das Bubi so charmant grooven kann)

"Fuego" (Zypern - weil keiner so heiß wie Eleni ist. Und ja, der Song klingt auch irgendwie ganz okay)

"La Forza" (Estland - weil mir alle anderen vier Songs zu niveaulos sind und ihr Kleid am schönsten ist)

Ob es der gebürtige Linzer ins Finale des "Eurovision Song Contest" schafft, wird sich am 8. Mai beim ersten Semifinale (ab 21:00 Uhr, ORF Eins) zeigen. Österreich hat die Startnummer 13. Das große Finale ist am 12. Mai im TV zu sehen.

HIER verraten wir Ihnen, welche ESC-Songs bei den Fans und Kritikern heuer besonders gut ankommen. Von zart bis hart, schräg bis durchschnittlich - ist alles dabei.

(red)