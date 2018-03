Tirolerin nimmt Kurs auf Eurovision Song Contest

„Unser“ Cesár Sampson kriegt echte Konkurrenz - und zwar aus dem eigenen Land! Sara Koell alias „Sara De Blue“ aus Matrei singt am Samstag, den 3. März, um ein Song-Contest-Ticket in Lissabon. Aber nicht für Österreich – sondern für San Marino!

Straubs geben den Ton an

Hinter dem Song „Out of The Twilight“ stecken unser ESC-Act 2016, Zoë Straub, und ihr Vater und "Papermoon"-Star Christof. Hier reinhören:



(tim)