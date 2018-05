ESC-Rede sorgt für politische Diskussionen

Die frisch gekrönte Eurovision-Queen Netta Barzilai steht nur wenige Stunden nach ihrem Sieg in der Kritik. Sie lud in ihrer Sieges-Rede die Zuschauer ein, nächstes Jahr nach Jerusalem zu kommen. Abgesehen davon, dass noch nicht feststeht, in welcher Stadt das Event ausgetragen wird, ist Tel Aviv die international anerkannte Hauptstadt Israels.

Die Aussage sorgte für Unmut - nicht nur bei den ESC-Fans sondern auch bei den Anhängern von Netta. Auf Twitter meinte eine Userin, dass sie sich zwar für die Israelitin freue, die politische Aussage jedoch nicht unterstütze.



just bc im happy for israel's netta, i do not support the politics of israel or us action to move us embassy to jerusalem — Claudia P. (@deetsy) 12. Mai 2018

Eine weitere Nutzerin fühlte sich bestätigt, dass die Siegerin für Israels Propaganda benutzt wurde. Sie befürchtet, dass der kommende Song Contest "sehr schmutzig" werden könnte.



Netta made it clear her music is for Israel’s propaganda. And she declared 2019 to be in Jerusalem. How can @Eurovision celebrate diversity and inclusion when steps away Palestinians are getting shot in the head? #Eurovision is about to get very ugly. — SR (@shartzie) 12. Mai 2018

Auch der ehemalige irische Minister für Handel und Entwicklung, Joe Costello, zeigte sich nicht über die Aussage der Gewinnerin erfreut. Netta war nämlich Teil der israelischen Navy. Laut Costello sollte ihr bewusst sein, dass Tel Aviv die Hauptstadt des Landes sei.



Surely Israeli winner, Netta, should know Tel Aviv is capital of Israel- not Jerusalem- and her a former member of Israeli Navy #eurovision — Joe Costello (@JoeCostelloIE) 12. Mai 2018

Streit um Jerusalem

Ob sich Netta einen politischen Seitenhieb erlaubt hat ist nicht klar. Womöglich nahm sie auch lediglich auf den letzten Israel-Sieg Bezug: Vor 20 Jahren wurde der Wettbewerb auch in Jerusalem ausgerichtet.

Klar ist: Die Situation in Israel ist angespannt. Schon als US-Präsident Donald Trump ankündigte, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, sorgte das für Tumulte auf den Straßen. Grund dafür ist, dass Jerusalem auch von den Palästinensern als Hauptstadt eines möglichen künftigen Staates beansprucht wird. Der Ostteil der Stadt ist arabisch geprägt und wird vorwiegend von Palästinensern bewohnt.

Auch die Lage auf den Golan-Höhen eskaliert. Der Iran attackierte Israel vor wenigen Tagen. Es erfolgte ein Gegenschlag auf iranische Ziele in Syrien.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Lage bis zum kommenden Song Contest beruhigt. Im Grunde sollte ja die Musik im Fokus sein.

