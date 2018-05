Wer siegt, wer fliegt: Das sind meine Finaltipps

Nobody But You, Cesár!

Das Dress Rehearsal und die Juryshow unseres ESC-Starters verliefen am Montag reibungslos, Sampson überzeugte auf ganzer Linie. An seinem Outfit scheiden sich jedoch die Geister – Cesár ist‘s egal, er zieht sein Ding durch.

Um 21.58 Uhr wird's ernst

Und genau das soll Glück bringen: Um 21.58 steht er als 13. auf der Bühne und will sich das Finalticket schnappen! Das wird ganz schwer, denn in der heutigen Show sind echte Kapazunder dabei – wie Eleni Foureira, die feurige Sexbombe beim heurigen ESC. Israels Netta gackert, rackert und wackelt, was das Zeug hält. Cool – und die Sieganwärterin Nummer 1! Imposant performt Estlands Elina Nechayeva als ausgebildete Opernsängerin im Mega-Kleid (soll 65.000 Euro gekostet haben). Ein weiterer Favorit kommt aus Tschechien: Mikolas Josef groovt nach seinem Probenunfall zu „Lie To Me“.

(tim)