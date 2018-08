Musiklegende adelt Ed Sheeran als 'Vifzack'

Egal wie groß man ist, jeder hat Vorbilder. Ed Sheeran füllt Stadien. Das hat Don McLean (72) nie versucht. Doch sein Song "Empty Chairs" inspirierte Lori Bieberman zu dem Gedicht "Killing Me Softly with His Song", die vertonte Version ist Musikgeschichte.

Mit "American Pie" schaffte es McLean einen 8,5-minütigen (!) Hit zu schreiben, der unsterblich wurde. McLeans Ode an Vincent van Gogh "Vincent" (Starry Starry Night) aus dem Jahr 1971 gehört ebenfalls in diese Kategorie.

Ed Sheeran übte fleißig

Das findet auch Ed Sheeran. Er sollte für das UCLA Health und Teen Cancer America mit Don McLean "Vincent" als Duett singen. Dafür übte der Star ganz offensichtlich fleißig. Denn als vor dem Auftritt einige Minuten Zeit blieben, nutzte er sie, um mit dem 72-Jährigen hinter der Bühne den Song noch einmal kurz zu üben.

"Vifzack" Ed

Ed griff selbst zur Gitarre. Jeder Zupfer saß, den Text kannte er in- und auswendig, jede Betonung passte. Don McLean stellte den Clip auf Twitter. "Ed und ich beim Proben von Vincent für die große Show! Ed ist ein Vifzack ... wurde großartig" (Ed & I rehearsing Vincent for the big show! Ed is a quick study...turned out great).

Der "Vincent"-Clip wurde auf Twitter viral und bewies wieder einmal, dass Ed Sheeran weiß, was sich gehört. Obwohl seinen Namen inzwischen mehr Leute kennen als den von Don McLean, zeigte der Jungspund Respekt vor einer wirklich großartigen Nummer - und der Legende, die sie geschrieben hat.

(lam)