Baumschützer schreiben Ed Sheeran einen Brief

Erst vor wenigen Tagen musste Ed Sheeran sein Konzert wegen einer seltenen Feldlerche von Essen nach Düsseldorf verlegen. Nun protestieren die Baumschützer: Für seinen Auftritt auf dem Düsseldorfer Messe-Parkplatz sollen nämlich hundert Bäume abgesägt werden.

Die Stadt hat angeboten 300 neue Bäume an einer anderen Stelle zu pflanzen, aber das sei laut Baumschutz-Sprecherin Andrea Vogel kein guter Kompromiss, wie sie gegenüber der "Bild-Zeitung" erzählt. Für sie sei das "indiskutabel".

Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

Umweltaktivisten schreiben Ed Sheeran einen Brief

Nun wollen sich die Baumschützer direkt an den Weltstar wenden. "Wir diskutieren, einen Brief an Ed Sheeran zu schreiben, in dem wir an sein Umweltbewusstsein appellieren.", sagt Baumschutz-Sprecherin Andrea Vogelgesang gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Laut dem Blatt hatte das Bauen des Konzertgeländes mit Ed Sheeran aber nichts zu tun. Trotzdem wollen die Umweltaktivisten, dass der Weltstar sein Konzert absagt und damit ein Zeichen setzt.





Verärgert sind auch die Kleingärtner, die fürchten, dass die Besucher ihren Müll in die Anlagen werden. Dass die Bäume abgefällt werden, finden sie ebenso nicht in Ordnung.

"Wegen brütender Vögel dürfen zwischen März und September keine Bäume gefällt werden!“, sagt Vossen, der Vorsitzender des "Stadtverbandes der Kleingärtner" gegenüber der "Bild". Nun soll jeder Baum nach Vogelnestern untersucht werden.

Die Fans scheinen zumindest zufrieden zu sein: Über 80.000 Tickets wurden bereits verkauft.

