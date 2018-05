Ed Sheerans "Perfect" ist der beste Song aller Zeiten

"Mit 'Perfect' wollte ich das beste Liebeslied schreiben, das zu hundert Prozent ich war. Daher bin ich überglücklich", freut sich der rothaarige Brite. Ein bisschen Heimvorteil war bei der Wahl natürlich auch dabei. Immerhin rief der englische Sender "Smooth Radio" zum großen Contest auf. Jedes Jahr kürt er so die besten 500 Songs.

"Perfect" ist die vierte Singleauskopplung aus Ed Sheerans Album "Divide" und erreichte nach der Veröffentlichung unter anderem in Deutschland, den USA und Großbritannien Platz eins der Charts.

Drei Plätze unter den Top 20

Mit nur einer Chartplatzierung ist für den 27-Jährigen aber nicht vorbei. In den Top 20 finden sich so auch "Thinking Out Loud" (Platz 5) und "Supermarket Flowers" (Platz 17). Der 27-Jährige

sei einer der "beliebtesten, bodenständigsten und erfolgreichsten Künstler der Welt", erklärt der Veranstalter seinen Erfolg.

George Michael 20 Mal unter Top 500

Den zweiten Platz eroberte George Michael mit "Careless Whisper". Die 2016 verstorbene Musik-Ikone schaffte es gleich 20 Mal in die Top 500 und ist damit zum zweiten Mal in Folge der beliebteste Künstler. Dicht hinter ihm folgt Elton John mit 18 Tracks, während es 15 ABBA-Songs in die Top 500 schafften.

Die Top 20:

1. "Perfect" - Ed Sheeran

2. "Careless Whisper" - George Michael

3. "A Different Corner" - George Michael

4. "I Will Always Love You" - Whitney Houston

5. "Thinking Out Loud" - Ed Sheeran

6. "Dancing Queen" - ABBA

7. "Angels" - Robbie Williams

8. "Live on Mars" - DAvid Bowie

9. "Someone Like You" - Adele

10. "Go Your Own Way" - Fleetwood Mac

11. "Sweet Caroline" - Neil Diamond

12. "Make You Feel My Love" - Adele

13. "Always On My Mind" - Elvis Presley

14. "Hello" - Adele

15. "Heroes" - David Bowie

16. "Can't Help Falling in Love" - Elvis Presley

17. "Supermarket Flowers" - Ed Sheeran

18. "In The Air Tonight" - Phil Collins

19. "Hello" - Lionel Richie

20. "Starman" - David Bowie



