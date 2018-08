Am Dienstag begeisterte Ed Sheeran 55.000 Fans mit seiner Gitarre und seiner Stimme im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Der Jubel um den Musiker scheint nicht aufzuhören und die Fans pilgern in Scharen zu seinen Konzerten.

Viele meinen Ed Sheeran zu kennen und ein echter Fan zu sein, aber wissen Sie zum Beispiel welchem Star Ed Sheeran ein Tattoo verpasst hat, oder in welcher Serie er eine Gastrolle hatte?

Testen Sie Ihr Wissen im großen Ed Sheeran Quiz und finden Sie heraus, wie viel Sie wirklich über den Superstar wissen!

Das war das Ed Sheeran Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion:

Ed Sheeran in Wien, 7. August 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ms)