Das erwartet euch bei den Konzerten von Ed Sheeran

An zwei hintereinander folgenden Abenden steht der 27-jährige Sänger vor insgesamt 110.000 Fans auf der Bühne im Ernst-Happel-Stadion. Nur mit seiner Signature-Gitarre von Martin, die an eine Loop-Station angeschlossen ist, und einem Mikrofon bewaffnet stellt er sich den Menschenmassen. Auf eine Band oder Background-Sänger verzichtet er dabei komplett.

Doch bevor es soweit ist, müssen die Fans erstmal ins Stadion gelangen. Das ist dank der personalisierten Tickets diesmal ein etwas schwierigeres Unterfangen als sonst. Alle Infos dazu findet ihr HIER.

Zwei Supportacts

Ab 16 Uhr darf man ins Stadion, los geht das Konzert um 18 Uhr mit dem ersten von zwei Supportacts. Jamie Lawson und Anne-Marie haben die Ehre, die Fans für den Superstar warm zu machen. Bei den zu erwartenden Temperaturen jenseits der 30 Grad-Marke kein großes Kunststück.

Um 20.30 startet dann die One-Man-Show von Ed Sheeran. Los geht es aller Voraussicht nach mit "Castle on the Hill" vom Mega-Album "Divide". Dann gibt es ein Best-of aus alten und neuen Hits, bei dem "Perfect", "Shape of You", Thinking Out Loud" und "Photograph" nicht fehlen dürfen.

Setlist gespickt mit allen Hits

Die Setlist ändert sich jeden Abend geringfügig, doch die größten Hits findet man bei allen Shows. Vielleicht stimmt Ed Sheeran bei einem seiner Wien-Show auch den Song "Love Yourself" an, den er für Justin Bieber geschrieben hat. Wer weiß?

Nach 17 oder 18 Nummern, von denen zwei den Zugabenblock bilden, verabschiedet sich der sympathische, stets bescheidene Superstar von den Fans, die jede Nummer mitgesungen haben.

Ed Sheeran, 3. August 2018

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don't / New Man

Dive

Bloodstream

Happier

Tenerife Sea

Galway Girl

Feeling Good / I See Fire

Thinking Out Loud

One / Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Zugabe:

Shape of You

You Need Me, I Don't Need You

