Ed Sheeran bricht mit "divide" Chart-Rekord

"divide" schaffte es in der letzten Woche vor dem Jahreswechsel erneut an die Spitze der offiziellen Albumcharts in Großbritannien, zum mittlerweile siebenten Mal. Das Hit-Album des 25-Jährigen rangierte damit für insgesamt 19 Wochen auf Platz 1.

Mit dem siebenten Sprung auf den ersten Rang löste Sheeran damit Sam Smith ab. Dessen Album "In The Lonely Hour" schaffte das im Jahr 2015 "nur" sechs Mal.

"Perfect"

Auch in den Singlecharts lässt Sheeran mit seinem "Perfect" der Konkurrenz momentan keine Chance. Nach "Last Christmas" und "All I Want For Christmas" steht er dort außerdem mit seiner Eminem-Collaboration "River" auf Platz 4.

Außerdem gab es für ihn 2017 noch die Headliner-Position am Glastonbury-Festival, eine Cameo-Rolle bei "Game of Thrones", ein Duett mit Beyoncé und einen royalen Orden von Prinz William. Das wird 2018 nur schwer zu toppen sein.

(baf)