Ed Sheeran darf nicht in Düsseldorf auftreten

Wie der Veranstalter FKP Scorpio am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wurde die notwendige Genehmigung für den Auftritt vom Stadtrat nach langem hin un her nicht erteilt.

"Wir sind überrascht und enttäuscht, für eine lokalpolitische Auseinandersetzung instrumentalisiert worden zu sein, die auf Eurem Rücken ausgetragen wurde", entschuldigt man sich in der Nachricht, die auf Facebook publiziert worden ist. Über 85.000 Tickets für das Konzert wurden bereits verkauft.

Weil an dem geplanten Veranstaltungsort 104 Bäume gefällt werden hätten müssten, setzte man drei Fachausschüsse (Umwelt, öffentliche Einrichtungen, Ordnung und Verkehr) ein. Diese lehnten mit großer Mehrheit die Sondergenehmigung, die es für das Konzert gebraucht hätte, ab.

Momentan wird an einer Lösung gearbeitet, um das Konzert am geplanten Tag doch noch irgendwo stattfinden zu lassen. Nähere Informationen dazu will man in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf)