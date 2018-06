Ed Sheeran unterbricht Konzert für Pinkelpausen

Wenn man muss, dann muss man. Der Harndrang ist stärker als ein ausverkauftes Fußballstadion. Diese leidvolle Erfahrung musste nun Ed Sheeran machen.

Zwei Mal rannte er mit zusammengekniffenen Beinen von der Bühne, um sich seinen menschlichen Bedürfnissen hingeben zu können. Mitten unter dem Song "Galway Girl" stoppte er die Performance und sagte seinen Fans: "Ich muss pinkeln".

Drei Nummern später

Nachdem er wieder auf der Bühne stand, war ihm die unfreiwillige Pause merkbar peinlich: "Ich spiele nun schon seit ich 14 Jahre alt war Konzerte, aber so etwas habe ich noch nie getan. Jetzt tue ich es vor 60.000 Leuten".

Nur drei Nummern später meldete sich die Blase des Sängers erneut unwiderstehlich zu Wort. Und wieder verschwand Ed für ein paar Minuten hinter der Bühne. Die Fans nahmen die zwei kurzen Pausen mit viel Humor.

Am 7. und 8. August spielt Ed Sheeran zwei Konzerte im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion. Hoffentlich erleichtert er sich dann schon vor den Auftritten.

I’ve never seen 60,000 people wait so patiently for someone to go to the toilet... twice #EdSheeran #Cardiff — S A R A H B R O W N (@SarahBrownWorld) 23. Juni 2018

Day 3 of the Ed Sheeran gig complete. Personal highlight was when he had to take his Guitar off in a hurry slap bang in the middle of a song to run to the toilet. Then on his return pick up the guitar and just start singing again as if the fans didn’t notice the 5 min silence lol — Scotty K (@Till_Dude_Epos) 23. Juni 2018

Ed Sheeran was amazing even if he did go the toilet TWICE 😂 Only he could leave a song half way through to pee and then pick up exactly where he left off.

Honestly a great night, especially hearing 'I See Fire'. pic.twitter.com/QoMVkoWL8Z — Tom Matt Dix (@TomDavidMattDix) 23. Juni 2018





(baf)