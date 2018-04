Stars covern Elton John - wir verlosen drei Alben!

Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat Elton John gemeinsam mit Songwriting-Partner Bernie Taupin unzählige Songs geschrieben. Viele davon gelten heute als Evergreens.

Auf dem am 6. April erscheinenden Album "Revamp - Reimagine The Songs of Elton John & Bernie Taupin" gibt es Hits nun als Neuinterpretationen von bekannten Künstlern zu hören.

Revamp

1) Elton John/P!nk/Logic - Bennie And The Jets (2018 version)

2) Coldplay - We All Fall In Love Sometimes

3) Alessia Cara - I Guess That’s Why They Call It The Blues

4) Ed Sheeran - Candle In The Wind (2018 Version)

5) Florence +The Machine - Tiny Dancer

6) Mumford & Sons - Someone Saved My Life Tonight

7) Mary J. Blige - Sorry Seems To Be The Hardest Word

8) Q-Tip featuring Demi Lovato - Don’t Go Breaking My Heart

9) The Killers - Mona Lisas and Mad Hatters

10) Sam Smith - Daniel

11) Miley Cyrus - Don’t Let The Sun Go Down On Me

12) Lady Gaga - Your Song

13) Queens of the Stone Age - Goodbye Yellow Brick Road

