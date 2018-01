Elton John beendet seine Karriere - nach letzter Tour

In New York verkündete Sir Elton John, inzwischen 70 Jahre alt, bald nicht mehr auf der Bühne stehen zu wollen. Gerüchte, dass er krank sei oder gar bald sterben würde, dementierte er jedoch.

"Ich dachte immer, dass ich wie Ray Charles oder BB King ewig 'on the road' sein werde." Doch seine Prioritäten hätten sich verändert. "Wir haben Kinder bekommen und das hat unser Leben verändert. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr kreativ sein werde. Aber ich werde nicht mehr reisen."

Konzertabsagen nach Infektion

Im vergangenen Jahr hätte er sich bei seiner Südamerikatour eine Infektion eingefangen, die ihn aus der Bahn geworfen habe. Trotzdem trat er 96 Mal auf. Neun Konzerte in Las Vegas und Kalifornien musste der Popgigant absagen.

Sir Elton John hat im Laufe seiner Karriere 300 Millionen Alben verkauft. Tickets zu seinen Livekonzerten gehen nach wie vor weg wie warme Semmeln.

300 Konzerte in 3 Jahren

Seine Abschiedstour "Farewell Yellow Brick Road" (nach seinem Doppelalbum "Goodbye Yellow Brick Road aus dem Jahr 1973) soll 300 Konzerte in drei Jahren beinhalten. Eltons Seite www.eltonjohn.com, auf der Tickets gekauft werden können war am Mittwochnachmittag nur schwer erreichbar.

Bei den Grammys (29.1.) wird Elton John ein Duett mit Miley Cyrus singen. Am Dienstag darauf hostet er ein Konzert zu seinen Ehren im Madison Square Garden. Sam Smith, Chris Martin, Kesha, John Legend und Keith Urban haben sich als Gaststars angekündigt. Außerdem arbeitet der Star an einer Musicaladaption von "Der Teufel trägt Prada".

(lam)