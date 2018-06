Eminem erschreckt seine Fans zu Tode

Als der Rapper am Wochenende am Bonnaroo Music Festival in den USA auftrat, knallte es plötzlich. Die Besucher vermuteten Schuss-Soundeffekte. Eminem sagt, es sei die Pyroshow gewesen.

Angst

Unter anderem waren die Geräusche beim Song "Kill You" zu hören. Die Fans reagierten geschockt; Anschläge vor der Bühne haben längst keinen Seltenheitswert mehr. Traurige Berühmtheit erlangten dadurch etwa ein Konzert von Ariana Grande in Manchester und das Route 91 Music Festival in Las Vegas.

Keine Absicht

Auf Twitter hagelte es Kritik für Eminem. Um geplante, Waffen imitierende Soundeffekte soll es sich aber gar nicht gehandelt haben. Ein Sprecher des Rappers erklärte, die Pyroshow sei für die Geräusche verantwortlich, und die habe Eminem seit zehn Jahren in Verwendung - bisher ohne Beschwerden.

Bilder von Eminem

(20 Minuten)