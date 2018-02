Eminem und Sheeran über die unglückliche Liebe

Denn der Song "River" handelt von unglücklicher Liebe von vielen Seiten aus betrachten. Eminem rappt in seinem Text über Entäuschungen, die e erlebt hat, aber auch darüber, selber andere enttäuscht zu haben.

Superstar Ed Sheeran, der sich vor einiger Zeit als großer Eminem-Fan geoutet hat, sing den tieftraurigen, selbsteinsichtigen Refrain, der dennoch nicht den Eindruch vermittelt, dass sich die darin angesprochene Person irgendwann zum Besseren ändern wird.

Auch der Clip zur melancholischen Nummer ist alles andere als Glücklichmachend. In düsteren Einstellungen rappt sich Eminem durch das Video, auch Ed Sheeran sitzt in einem verlassenen Haus auf einem Stuhl. Gegen Ende zerlegen beide die spärliche Einrichtung des Zimmers, werfen Stühle gegen die Wand und zerbrechen Spiegel, während es in Strömen von der Decke regnet.

Der Track stammt von Eminems aktuellem Album "Revival", das im Dezember veröffentlicht worden ist.





(baf)