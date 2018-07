England schießt alte WM-Hymne zurück in die Charts

Die Partie war dank des späten Ausgleichs und dem dramatischen Elfmeterschießen an Spannung kaum zu überbieten. Mittelfeldspieler Eric Dier erlöste dann mit seinem verwandelten Elfmeter das Mutterland des Fußballs.

Neben exorbitant hohen Einschaltquoten und einem rekordverdächtigen Bierkonsum hatte das Achtelfinale auch noch einen musikalischen Nebeneffekt. Die Fußball-Hymne "Three Lions (Football's Coming Home)" von der Band The Lightning Seeds aus dem Jahr 1996 schaffte es nach langer Zeit wieder in die britischen Top-40-Charts. Nach dem späten Aufstieg wurde das Lied so oft gestreamt, sodass es sich nun wieder in den offiziellen Charts wiederfindet.

Ursprünglich für die Heim-Euro 1996 geschrieben entwickelte sich der Song zu einem Dauerbrenner in englischen Stadien und Pubs. Im Text geht es um die Sehnsucht der Engländer, die nun schon 52 Jahre dauernde Zeit ohne Europa- oder Weltmeistertitel endlich zu beenden.

Drei Spiele trennen die "Three Lions" noch von dem lang gehegten Traum, dass der Fußball endlich nach Hause zurückkommen.

