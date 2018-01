Erkennen Sie die Promis in den Musikvideos?

Nicht nur auf der Kinoleinwand tummeln sich die Stars, auch die Musikclips angesagter Bands locken Berühmtheiten aus Hollywood immer wieder vor die Kamera. In unserem Quiz können Sie unter Beweis stellen, wie gut Sie mit der Welt der Celebrities und den Produkten der MTV-Generation vertraut sind.

Bei den Bildern handelt es sich um Screenshots aus Musikvideos. Sie tauchen zweimal im Quiz auf. Die erste Frage bezieht sich auf die Identität des Schauspielers beziehungsweise der Schauspielerin; die zweite Frage auf die Band, aus deren Video das Bild entnommen wurde. Viel Vergnügen!

Noch ein kurzer Tipp: Ist in den Fragen von BAND die Rede, kann es sich sowohl um eine BAND im klassischen Sinne, als auch um einen INTERPRETEN oder eine INTERPRETIN handeln. In den "Hinweisen" bedeutet BAND hingegen ausschließlich ein Kollektiv, also keinen einzelnen Musiker.



(lfd)