Falco - Das sind seine größten Songs

Die Nachricht stürzte Österreich am 6. Februar 1998 in Schockzustand. Falco war sofort tot als er seinem Geländewagen auf der Dominikanischen Republik von einem Reisebus gerammt wurde. Er wurde nur 40 Jahre alt.

Auch zwanzig Jahre nach seinem zu frühen Tod lebt er durch sein musikalisches Erbe weiter. Zum traurigen Jubiläum lassen wir den Falken hoch leben. Hier gibt es zwölf seiner größten Hits zum Nachhören.

1. Der Kommissar (1981)



2. Junge Römer (1984)



3. Rock Me Amadeus (1985)



4. Vienna Calling (1985)



5. Jeanny, Part 1 (1985)



6. The Sound of Musik (1986)



7. Wiener Blut (1988)



8. Data da Groove (1990)



9. Titanic (1992)



10. Mutter der Mann mit dem Koks ist da (1996)



11. Naked (1996)



12. Out Of The Dark (1998)



(baf)