Fans nehmen Abschied von Cranberries-Sängerin

Bevor die weltbekannte Sängerin am Dienstag in ihrer irischen Heimatstadt in engstem Freundes- und Familienkreis zu Grabe getragen wird, wurde sie am Sonntag in der St. Joseph's Church in Limerick aufgebahrt.

Hunderte Fans nahmen die Gelegenheit wahr, um sich von der bekannten Tochter der Stadt zu verabschieden. Viele von ihnen brachten Narzissen mit, da die gelben Blumen den Sonnenschein repräsentieren sollen.

...die Erinnerung bleibt bestehen

In der St. Joseph's Church wurde leise die Musik der Cranberries gespielt. Neben dem Sarg formten Blumen die Worte: "Das Lied ist vorbei, doch die Erinnerung bleibt bestehen".

Dolores O'Riordan starb am 15. Jänner 2018 mit nur 46 Jahren unter bislang ungeklärten Umständen in London.

Dolores O'Riordan von den Cranberries



