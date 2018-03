Farewell Dear Ghost holen sich den FM4 Award

Denn bereits am 22. März wurde genau fünf Wochen vorher bekanntgegeben, dass sich Give Up The Ghost beim Publikumsvoting zum FM4 Award gegen die Konkurrenz durchsetzten konnten.

Neben der Wiener Indie-Pop-Band waren auch Mavi Phoenix, Dives, Ankathie Koi und 5K HD für den Amadeus nominiert. Doch Farewell Dear Ghost holten sich dank ihres starken, zweiten Albums "Neon Nature", das im Oktober 2017 erschienen ist, den begehrten Preis.

Die Preisverleihung findet am 26. April im Wiener Volkstheater statt. ESC-Siegerin Conchita wird durch die Veranstaltung führen. Nominiert sind vor allem schon altbekannte Amadeus-Sieger wie Wanda, Bilderbuch und Andreas Gabalier.

Erstmals wird es dank veränderter Modalitäten keine Hauptkategorien wie "Bester Künstler", "Beste Künstlerin", "Bestes Album" und "Bester Song" mehr geben.

