Fergie fängt sich mit US-Hymne Spott im Netz ein

Und das gehört in den USA zum fixen Bestandteil wirklich jeder Sportveranstaltung. Der 42-Jährigen wurde beim diesjährigen Basketball-Showevent die Ehre zuteil, die US-amerikanische Nationalhymne zu singen.

Fergie wollte den Millionen von Fans vor den Bildschirmen anscheinend etwas Abwechslung bieten und gab eine ungewöhnlich jazzige Version der Hymne zum Besten.

If you missed Fergie’s National Anthem.... Here you go. You be the judge. #NBAAllStar pic.twitter.com/17LwXCXdxj — Dylan (@DylansFreshTake) 19. Februar 2018

Doch viele traditionsbewusste Amerikaner konnten mit der Darbietung nur wenig anfangen. Auf Twitter hagelte es für Fergie Hohn und Spott. Sie sei für "blutende Ohren" verantwortlich, war ihr ein User vor.

After hearing Fergie sing the National Anthem pic.twitter.com/LmCd5MkkwK — EOP COMEDY (@EOPComedy) 19. Februar 2018

Not sure what Fergie was going for on that national anthem performance but if it was “my friends drunk mom acting sexy” she nailed it. — Johnny Taylor, Jr. (@hipsterocracy) 19. Februar 2018

I’ve seen the national anthem performed hundreds of times but never in the key of “Happy Birthday Mr. President” congrats @Fergie 🇺🇸💥🇺🇸💥 — Molly Knight (@molly_knight) 19. Februar 2018

Auch in den Gesichtern der NBA-Stars war die Verwunderung über die Hymne zu lesen.

Draymond started cracking up while Fergie was singing the national anthem pic.twitter.com/3pMlgjGdYC — Brandon Lee Gowton (@BrandonGowton) 19. Februar 2018

An den bislang größten "Skandal" die US-amerikanische Nationalhymne betreffend kam Fergie jedoch nicht heran. Den lieferte Beyoncé bei der zweiten Angelobung von US-Präsident Barack Obama im Jahr 2013 ab. Damals sang sie Playback.

