Fifth Harmony legen für Solokarrieren Pause ein

Ally Brooke, Normani, Dinah Jane und Lauren Jauregui haben auf den bandeigenen Social-Media-Kanälen den temporären Split bekanntgegeben.

"Nach sechs Jahren, in denen wir alles gegeben haben, haben wir nun realisiert, dass wir nun eine Auszeit von Fifth Harmony nehmen müssen, um für uns selber und für euch authentisch bleiben zu können und unsere Solokarrieren verfolgen zu können", heißt es in dem Statement.

Dass man damit sogar noch erfolgreicher sein kann, hat Camila Cabella eindrucksvoll vorgemacht. Sie verließ die Band bereits vor etwas mehr als einem Jahr und konnte mit "Havanna" bereits einen Welthit abliefern.

(baf)