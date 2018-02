Fußballfans bleibt Helene Fischer künftig erspart

DFB-Präsident Reinhard Grindel versprach in einem Interview mit der "Bild am Sonntag", bei künftigen DFB-Pokal-Endspielen auf ein großes Showprogramm verzichten zu wollen.

"Wir werden ausschließlich den Fußball in den Mittelpunkt des Pokalfinales stellen. Es wird kein Showprogramm wie im letzten Jahr geben. Wir verzichten auch auf eine Pokal-Lady und setzen auf einen Pokal-Botschafter, der in einem früheren Finale eine überragende Rolle gespielt hat", so der Präsident.

Helene Fischer singt ihren neuen Smash-Hit "Gellendes Pfeifkonzert" pic.twitter.com/No0BphXEe2 — 11Freunde (@11Freunde_Red) 27. Mai 2017

Ausgelöst hat dieses Umdenken unter anderem die Reaktion der Fans von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Die haben Ende Mai 2017 während der Halbzeitpause des Finalspiels im Berliner Olympiastadion ihren Unmut über die Vollplaybackshow von Helene Fischer kundgetan und den ganzen Auftritt über lautstark gepfiffen.

"Wir haben aufgenommen, was an Kritik an den Abläufen des letzten Finales geäußert worden ist. Und wir gehen davon aus, dass die Fans das würdigen", hofft Grindel mit dem Umdenken seitens des DFB die Fans nun zufriedenzustellen.

Trotzdem Stadienauftritte

Abseits des Fußballs wird Helene Fischer weiterhin in Stadien auftreten, solange sie mit ihrer Musik so erfolgreich ist. Am 11. Juli gastiert sie mit ihrer Show im Wiener Ernst Happel Stadion. Tickets dafür gibt es HIER.

