Für Österreich geht der ESC schon heute los!

„Willkommen, Manuela!“ Gleich fünf Volunteers begrüßen mich am Abend in Lissabon, als ich im Akkreditierungszentrum meine Berechtigungskarte abhole. Willkommen fühle ich mich wirklich – denn die City präsentiert sich knapp eine Woche vor dem Song-Contest-Finale in Hochform!

Umfrage Schafft Cesár Sampson den Einzug ins Finale? Ja, ganz bestimmt!

Nein, ich befürchte er scheidet vorher aus.

Schwer zu sagen. Kommt auf die Konkurrenz an.

Der Song Contest interessiert mich nicht.

Schon am Flughafen machen Fahnen und Plakate deutlich, dass hier die Musik spielt. Als ich dem Taxifahrer erzähle, weswegen ich hier bin, antwortet er mir in perfektem Englisch, gibt sich sehr hilfsbereit. Die Sonne selbst ist anscheinend auch ESC-Fan und lässt sich nach durchwachsenen, kühlen Tagen endlich blicken: Bei 30 Grad schmilzt mein Herz, als ich vor der Altice Arena posiere.

Noch ziemlich ruhig hier – das wird sich ab Montag ändern. Was macht unsere Hoffnung Cesár? Der präsentierte sich gestern Fans und Presse am Blue Carpet Event etwas außerhalb der Stadt. Heißt: Let the Eurovision Song Contest 2018 begin!

Zuerst vor die Jury

Am Montag geht es nämlich schon mit den ersten Shows los: Um 21 Uhr sieht sich die Jury die Auftritte der Kandidaten aus dem ersten Halbfinale an. Cesàr Sampson geht mit der Startnummer 13 auf die Bühnen. Für das Ergebnis am Dienstag zählt die Jury-Wertung zu 50 Prozent. Die andere Hälfte wird vom Zuschauervoting herangezogen.

Am Dienstag überträgt der ORF live aus Lissabon. Dann heißt es gleich Daumen drücken für unseren Kandidaten. Schafft Cesàr es ins Finale muss er am Freitag nochmal vor die Jury treten, ehe am Samstag die große Show losgeht!



