In neuem Song klingt Fendrich wie Udo Jürgens

"Die Liebe bleibt immer ein Kind" heißt das neue, erste Lied von Rainhard Fendrich aus dem bald erscheinenden Album. Die verträumte Ballade mit ernstem Hintergrund, die trotz des unverkennbaren Fendrich-Stempels gesangstechnisch auch ein wenig an Udo Jürgens erinnert, wurde im Rahmen dreier Benefizkonzerte erstmals vor Live-Publikum gespielt.

"In einem Land wie Österreich, das weltweit zu den Ländern mit der höchsten Lebensqualität gehört, ist Kinderarmut inakzeptabel. Dieses bewusst zum Thema zu machen und die Herausforderung gemeinsam anzunehmen ist mein Bestreben", so Fendrich über das Problem Kinderarmut, das er im Text zu "Die Liebe bleibt immer ein Kind" thematisiert.

290.000 Kinder armutsgefährdet

Laut der österreichischen Volkshilfe, die die Benefizauftritte des Künstlers Anfang April organisiert hat, sind in Österreich rund 290.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren armutsgefährdet. Der Reinerlös der Shows, bei denen Fendrich auf seine Gage verzichtete, ging zur Gänze an Menschen in akuten Notsituationen. Vor allem alleinerziehende Mütter und Väter und kinderreiche Familien wurden mit dem Geld unterstützt.

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe, freute sich über die musikalische Hilfe des Künstlers: "Mit seiner Unterstützung im Kampf gegen Ausgrenzung zeigt Rainhard Fendrich, dass es wichtig ist, gemeinsam gegen soziale Ungerechtigkeit aufzustehen".

Der 63-jährige Austropop-Barde stand in Wien, Linz und Salzburg gegen Kinderarmut auf der Bühne. Dort wurde auch das Album "Für immer a Wiener" mitgeschnitten, das am 18. Mai erscheinen wird. Auch der Reinerlös der neuen Platte wird zu 100 Prozent dem Kampf gegen Kinderarmut zu Gute kommen.

FÜR IMMER A WIENER - Tracklist

Löwin und Lamm

Wien bei Nacht

Für immer a Wiener

Die Liebe bleibt immer ein Kind

Kein Schöner Land

Brüder

Vü Schöner is des G'fühl

Weus'd a Herz host wia a Bergwerk

Voller Mond

Du bist schön

Tango Korrupti

Die grau mellierten Herren

Schickeria

Sonnenuntergänge

Die Geisterbahn

Tränen trocknen schnell

Der Drache

I am from Austria

Rainhard Fendrich am Donauinselfest 2017



(baf)