Goodies für das Sequel "Mamma Mia 2" gewinnen!

Zehn Jahre ist es her, als Sophie (Amanda Seyfried) in "Mamma Mia", unter der Regie von Phyllida Lloyd, nach ihrem leiblichen Vater suchte. Drei Herren (Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård) waren damals in der näheren Auswahl. Mama Donna (Meryl Streep) weigerte sich, mit der Wahrheit über den Erzeuger herauszurücken. Jetzt wird die Geschichte aufgerollt - mit vielen Neuzugängen sowie weiteren Krachern aus der Feder ABBAs …



ABBA-Hits heizen am Soundtrack ein

18 Songs versprühen am Soundtrack Urlaubsfeeling - und das zieht: Die Schlager des Sequels stürmen momentan auf Platz vier der heimischen Longplay Charts, sind sogar Spitze des iTunes-Rankings! Wir verlosen die Scheibe und legen eine knallige Strandtasche sowie cooles Badetuch obendrauf!

Das Gewinnspiel ist bis 6. August 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(tim)