Gorillaz-Sänger nach Sturz von Bühne im Spital

Die britische Band Gorillaz musste ihr Konzert beim dänischen Roskilde-Festival am Samstag abbrechen, nachdem Bandmitglied Del The Funkee Homosapien während des Auftritts von der Bühne stürzte. Wie schwer er sich dabei verletzte, ist zunächst nicht bekannt, er wurde ins Spital gebracht.

Zu dem Unfall kam es gegen Ende des Konzerts, während die Gorillaz ihren ersten großen Hit "Clint Eastwood" von 2001 spielten. Ein Konzertbesucher hielt den Moment mit seiner Handykamera fest.

Die Gorillaz sind eine virtuelle bzw. fiktive Band, bestehend aus vier Zeichentrickfiguren. Ersonnen wurde sie von Frontmann Damon Albarn, der das einzige permanente Bandmitglied ist und mit verschiedenen Musikern zusammenarbeitet. Albarn war es auch, der sich nach dem Unfall an die Konzertbesucher wandte und mitteilte, dass es dem gestürzten Del zwar "O.K." gehe, er aber ins Spital gebracht werden muss und die Gorillaz das Konzert deshalb abbrechen.

Beim Roskilde-Festival hatten rund 100.000 Besucher und 30.000 freiwillige Helfer vier Tage lang durchgefeiert. Der Auftritt von Rapper Eminem am Mittwoch war nach Veranstalterangaben mit mehr als 100.000 Zuschauern das größte Konzert in der Geschichte des Roskilde-Festivals, das eines der größten Musik-Festivals in Europa ist.



