Grammys 2018: Das sind alle nominierten Künstler

Erstmals seit 2003 findet die prestigeträchtige Veranstaltung nicht in Los Angeles statt. TV-Spaßvogel James Corden wird als Moderator durch den Abend im Madison Square Garden in New York City führen.

Zwischen den Verleihungen werden Weltstars wie P!nk, Lady Gaga, U2, Elton John gemeinsam mit Miley Cyrus, Sting, Bruno Mars und Louis Fonsi mit Auftritten für Begeisterung sorgen

"Big Four"

In der TV-Frühstücksshow "CBS This Morning" wurden Ende November die Nominierten in den sogenannten "Big Four", den vier Hauptkategorien "Best New Artist", "Record Of The Year", "Song Of The Year" und "Album Of The Year" bekanntgegeben.

Die Nominierten der restlichen 80 Kategorien fand man kurze Zeit später auf der offiziellen Seite und den Socia-Media-Kanälen der Grammys.

Alle Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

Best New Artist:

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Record Of The Year:

"Redbone"(Childish Gambino)

"Despacito" (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber)

"The Story Of O.J." (JAY-Z)

"HUMBLE" (Kendrick Lamar)

"24K Magic"(Bruno Mars)

Song Of The Year:

"Despacito" (Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber)

"4:44" (Jay Z)

"Issues" (Julia Michaels)

"1-800-273-8255" (Logic featuring Alessia Cara & Khalid)

"That's What I Like" (Bruno Mars)

Album Of The Year:

"Awaken, My Love!" (Childish Gambino)

"4:44" (JAY-Z)

"DAMN." (Kendrick Lamar)

"Melodrama" (Lorde)

"24K Magic" (Bruno Mars)

Best Pop Solo Performance:

"Love So Soft" (Kelly Clarkson)

"Praying" (Kesha)

"Million Reasons" (Lady Gaga)

"What About Us" (P!nk)

"Shape Of You" (Ed Sheeran)

Best Pop Duo/Group Performance:

"Something Just Like This" (The Chainsmokers & Coldplay)

"Despacito" (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber) "Thunder" (Imagine Dragons)

"Feel It Still" (Portugal. The Man)

"Stay" (Zedd & Alessia Cara)

Best Pop Vocal Album:

"Kaleidoscope EP" (Coldplay)

"Lust For Life" (Lana Del Rey)

"Evolve" (Imagine Dragons)

"Rainbow" (Kesha)

"Joanne" (Lady Gaga)

"÷ (Divide)" (Ed Sheeran)

Best Rock Performance:

"You Want It Darker" (Leonard Cohen)

"The Promise" (Chris Cornell)

"Run" (Foo Fighters)

"No Good" (Kaleo)

"Go To War" (Nothing More)

Best Rock Song:

"Atlas, Rise!" (Metallica)

"Blood In The Cut" (K.Flay)

"Go To War" (Nothing More)

"Run" (Foo Fighters)

"The Stage" (Avenged Sevenfold)

Best Rock Album:

"Emperor Of Sand" (Mastodon),

"Hardwired...To Self-Destruct" (Metallica)

"The Stories We Tell Ourselves" (Nothing More)

"Villains" (Queens Of The Stone Age)

"A Deeper Understanding" (The War On Drugs)

Best R&B Performance:

"Get You" (Daniel Caesar Featuring Kali Uchis)

"Distraction" (Kehlani)

"High" (Ledisi)

"That's What I Like" (Bruno Mars)

"The Weekend" SZA

Best R&B Song:

"First Began" (PJ Morton)

"Location" (Khalid)

"Redbone" (Childish Gambino)

"Supermodel" (SZA)

"That's What I Like" (Bruno Mars)

Best R&B Album:

"Freudian" (Daniel Caesar)

"Let Love Rule" (Ledisi)

"24K Magic" (Bruno Mars)

"Gumbo" (PJ Morton)

"Feel The Real" (Musiq Soulchild)

Best Rap Performance:

"Bounce Back" (Big Sean)

"Bodak Yellow", "4:44" (JAY-Z)

"HUMBLE." (Kendrick Lamar)

"Bad And Boujee" (Migos)

Best Rap Song:

"Bodak Yellow" (Cardi B)

"Chase Me" (Danger Mouse featuring Run The Jewels & Big Boi)

"HUMBLE." (Kendrick Lamar)

"Sassy" Rapsody)

"The Story Of O.J." (Jay-Z)

Best Rap Album:

"4:44" (JAY-Z)

"DAMN." (Kendrick Lamar)

"Culture" Migos

"Laila's Wisdom" (Rapsody)

"Flower Boy" (Tyler, The Creator)

Best Music Video:

"Up All Night" (Beck)

"Makeba" Jain

"The Story Of O.J." (JAY-Z)

"HUMBLE." (Kendrick Lamar)

"1-800-273-8255" (Alessia Cara)

Best Dance Recording:

"Bambro Koyo Ganda" (Bonobo Featuring Innov Gnawa)

"Cola" (Camelphat & Elderbrook)

"Andromeda" (Gorillaz Featuring DRAM)

"Tonite" (LCD Soundsystem)

"Line Of Sight" (Odesza Featuring WYNNE & Mansionair)

Die Verleihung findet am 28. Jänner 2018 statt.

