Guns N' Roses knacken mit altem Hit YouTube-Rekord

Vor 27 Jahren erschien der Song der kalifornischen Band auf dem Album "Use Your Illusion I". Das dazugehörige Musikvideo zählte damals zu einem der bislang aufwendigsten Kurzfilme im Musikbusiness. Das Internet steckte 1991 noch in den Kinderschuhen, YouTube wurde erst 14 Jahre später gegründet.

Am 25. Dezember 2009 wurde das Video zu "November Rain" schließlich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Guns N' Roses hochgeladen. Fast neun Jahre später ist es nun der erste Clip, der in der Prä-YouTube-Ära entstanden ist, der die magische Grenze von einer Milliarde Klicks überschreitet.

Dank der Wiedervereinigung und der damit verbundenen Welttournee der Band wurde das Video in den vergangenen zwei Jahren überproportional oft angesehen. Laut dem "Forbes"-Magazin gab es im Jahr 2017 durchschnittlich 560.000 Klicks pro Tag.

Sweet Child O' Mine

Mit dem Video zum Song "Sweet Child O' Mine" führen Axl, Slash und Co. auch das Ranking der meistgeklickten Clips zu Songs aus den 1980ern an. Fast 700 Millionen Mal wurde der Titel mit einem der bekanntesten Gitarren-Intros bereits angehört.

Dank der beiden Videos wird Guns N' Roses von YouTube als wichtigste Band beider Dekaden gereiht.





