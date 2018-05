Guns N' Roses lassen Fanherzen höher schlagen

Die Platte, die von vielen Kritikern als eines der besten Debütalben aller Zeiten beschrieben wird, erfährt am 29. Juni eine Neuauflage in fünf speziellen Editionen. Dabei ist besonders die "Locked N' Loaded"-Version hervorzuheben, die das Herz jeden Sammlers höher schlagen lässt.

Mit "Appetite For Destruction" und den darauf befindlichen Klassikern wie "Sweet Child O'Mine", "Rocket Queen", "Paradise City" und "Welcome To The Jungle" katapultierte sich die Rockband rund um Sänger Axl Rose und Gitarrengott Slash von 0 auf 100 in den Musikolymp.

Neben zahlreichen Goodies wie Plakaten, bislang unveröffentlichten Fotos, BluRays, Nachdrucken von alten Konzertkarten und dicken Bilderbänden dürfen sich Fans in den Deluxe-Editionen außerdem über zwei noch nie zuvor gehörte Songs freuen.

Einer davon heißt "Shadow Of Your Love". Er wurde mit Produzent Mike Clink vor den tatsächlichen Aufnahmen zu "Appetite For Destruction" eingespielt. Ein Lyricvideo des Titels gibt es seit Freitag ebenfalls zu hören.

Das Album kann in der favorisierten Ausführung bereits jetzt vorbestellt werden.

