Hat Kanye West jetzt eine Band?

Elf Monate hatte Kanye West den Kurznachrichtendienst links liegen gelassen, nun kehrte in gewohnter Manier zurück. Lebensweisheiten, Informationsbrösel und kryptische Tweets, die eines übervorsichtigen Verschwörungstheoretikers würdig wären stehen bei West auf dem Programm.

Seine Fans freuen sich trotzdem, zumal eine der aktuellen Wortspenden neues Songmaterial von Kanye verspricht. Der Musiker schreibt also nicht nur an seinem Philosophie-Buch "Break the Simulation", er arbeitet auch an einem neuen Album. Oder sind es gleich zwei? In jedem Fall wird "als Gruppe" an den Tracks gewerkt. Kanye West hat jetzt also eine Band.

my album is 7 songs — KANYE WEST (@kanyewest) 19. April 2018

"Mein Album ist 7 Songs", begann der Rapper. Sind sieben Nummern auf der Platte? Heißt das gute Stück "7 songs"? Man weiß es nicht. Am 1. Juni (vermutlich 2018) soll das Album veröffentlicht werden:

June 1st — KANYE WEST (@kanyewest) 19. April 2018

Tja, aber womöglich steht uns auch ein zweites Kanye-West-Album ins Haus - gemeinsam mit Kid Cudi produziert und für den 8. Juni vorgesehen.

me and Cudi album June 8th — KANYE WEST (@kanyewest) 19. April 2018

Dann legte West aber noch eins drauf. Er hat eine "Gruppe" namens "Kids See Ghost". Nur meint er damit eine Band, oder vielleicht einfach eine Gruppe von Songs? Genaueres wird wohl der Sommer bringen.

it's called Kids See Ghost. That's the name of our group — KANYE WEST (@kanyewest) 19. April 2018

(lfd)