Lochi in Heikos Fußi: "Er blutete stark"

In der Nacht auf Samstag waren Heiko und Roman Lochmann mit ihren Freunden in Frankfurt unterwegs. In einem dunklen Club übersah Heiko ein Sektglas am Boden und trat hinein. "Es bohrte sich durch die Sohle direkt in meinen rechten Fuß", erzählte Heiko der "Bild".

Roman: "Es blutete stark"

Roman stand neben seinem Bruder als es blutig wurde. "Ich habe sofort Heikos schmerzverzerrtes Gesicht gesehen. Den Schuh hat er sofort ausgezogen. Es blutete stark."

Direkt in die Notaufnahme

Vom Club ging es auf direkten Weg in die Notaufnahme. Dort holten die Ärzte die Glassplitter aus Heikos Fuß. Das Frankfurter Spital verließ der 19-Jährige auf Krücken. Die kommenden Tage muss sich der verletzte Lochi um seinen Fuß kümmern.

Proben zur Tour müssen unterbrochen werden

Blöd, dass die Brüder eigentlich mitten in den Proben für ihre anstehende Tour sind. Dabei müsste Heiko seinen Fuß ständig belasten. Daraus wir in den kommenden Tagen nichts. Doch ab Ende August wäre eine Selfie-Tour in zehn deutschen Destinationen eingeplant gewesen, bevor am 2. Oktober die "richtige" Tour beginnt. Am 26. Oktober geben die Brüder ein Konzert in Innsbruck, am 27. sind sie in Wien, am 28. in Graz. Vielleicht werden die Lochis etwas canceln müssen. Die Österreich-Konzert sind jedoch sicher.

