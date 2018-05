Schlüpfrige Höschen-Frage an Fischer in ORF-Show

Helene Fischer auf Kurzbesuch in Wien. Im ORF bei "Willkommen Österreich" verriet sie den Kabarettisten Dirk Stermann und Christoph Grissemann Details über ihre Stadiontour, mit der sie am 11. Juli auch ins Wiener Happel-Stadion kommen wird.

Umfrage "Alleine im Bett", "Helene ohne Höschen": Waren die Fragen an Helene Fischer zu schlüpfrig? Ja, das war unangebracht.

Gar nicht, ich fand den Auftritt sehr lustig!

Ich habe die Sendung leider nicht gesehen.

Die Gastgeber versuchten sie wie gewohnt auf die Schaufel zu nehmen. Fischer antwortete charmant. In den sozialen Medien allerdings finden einige, Stermann und Grissemann wären zu weit gegangen.

"Warst du allein im Bett?"

Fischer wurde etwa nach ihrer Krankheit gefragt, die sie im Februar zur Absage von mehreren Konzerten in Wien zwang. Sie sei krank im Hotel gelegen, hatte einen grippalen Infekt und musste das Bett hüten. In welchem Hotel das war, wollte Fischer nicht verraten, denn: "Ich habe mich total in dieses Hotel verliebt und möchte da wieder hinfahren."

Blablabla „kein Höschen an“ blablabla „schwitzt du?“ blablabla „Kein Höschen am Grab“ - macht euch eh Spaß, Jungs 🙄😡 #willkommenösterreich — Anna Dobler 🇪🇺 (@Doblerin) May 29, 2018

Ob sie allein war im Hotel? Fischer musste schmunzeln. "Erstmal ja. Und dann kam der Flo und hat mir eine Packung Chips gebracht", sagte sie.

Krank im Hotelzimmer schrieb Fischer dann auch ein ergreifendes Facebook-Posting an ihre Fans. "Bist Du dann allein im Bett und schreibst Facebook-Postings so wie wir? Oder kommt dann noch ein Management und geht nochmal drüber?", wollte Stermann wissen. "Alle Beiträge, gerade so persönliche Sachen, das kommt immer alles von mir", verriet Fischer.

Helene ohne Höschen

Auch Medienberichte zu einem schon etwas älteren Foto, auf dem Fischer einen Blaser trägt, kamen zur Sprache. "Helene ohne Höschen" wurde damals getitelt.

"Oh Gott", war Fischers erste Reaktion. "Es war ein Schnappschuss", sagte sie dann, es habe sie selbst gewundert, wie da berichtet wurde. Aber dann stellte sie klar: "Keine Angst, ich hatte ein Höschen an."

Den gesamten Talkshow-Auftritt kann man sich hier ansehen.

(red)